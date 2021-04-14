ANKARA Çankaya Belediyesi, o inşaat için 'Diğer binalara zarar vermez' yazısı yazmış - Son Dakika

ANKARA Çankaya Belediyesi, o inşaat için 'Diğer binalara zarar vermez' yazısı yazmış

14.04.2021 14:56

Çankaya Belediyesi, o inşaat için 'Diğer binalara zarar vermez' yazısı yazmışANKARA'da, 900 kişinin evsiz kalmasına neden olan inşaat için bina sakinlerinin Çankaya Belediyesi'ne başvurduğu, yanıt olarak "Yeni yapılacak yapının temelinin mevcut istinatın üst tarafında kaldığı tespit edilmiş...

Çankaya Belediyesi, o inşaat için 'Diğer binalara zarar vermez' yazısı yazmış

ANKARA'da, 900 kişinin evsiz kalmasına neden olan inşaat için bina sakinlerinin Çankaya Belediyesi'ne başvurduğu, yanıt olarak "Yeni yapılacak yapının temelinin mevcut istinatın üst tarafında kaldığı tespit edilmiş olup, mevcut binanıza herhangi bir zarar verecek unsura rastlanılmadı" yazısının yazıldığı ortaya çıktı.

Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta, 2013 yılında inşa edilen, 8 katlı Açelya Apartmanı, yandaki inşaatın temel kazısı nedeniyle hasar görürken, istinat duvarı çöktü. Temelinde kayma meydana gelen bina ile çevresinde riskli bulunarak, tahliye edilen 20 binadan 10'unun yıkılmasına karar verildi. Açelya Apartmanı'nda yıkım işlemi tamamlanırken, diğer 10 binada ise ailelere eşyalarını taşımaları için süre verildi. Mahalleli, dünden itibaren taşınmaya başladı. Ankara Valiliği Koordinasyon Merkezi'ne ise bugüne kadar 183 ailenin kira ve taşınma yardımı için başvuruda bulunduğu belirtildi. Şu ana kadar 23 ailenin evinin taşınma işlemi gerçekleştirilirken, 47 ailenin de taşınmak için randevu aldığı öğrenildi. Taşınma işleminin hafta içinde tamamlanması beklenirken, daha sonra binaların yıkımına başlanacağı bildirildi.

BİNA SAKİNLERİ, BELEDİYEYE BAŞVURMUŞ

Öte yandan Açelya Apartmanı sakinlerinin, 3 ay önce yeni bina yapılacağını öğrendikten sonra çevredeki 3 binada oturanlarla birlikte Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne dilekçe yazdığı öğrenildi. Bina sakinlerinin, dilekçeyle inşaatına başlanacak yapının temel aşamasında gerekli zemin etütlerinin yapılmasını, çevre binalara muhtelif tehlikeler oluşturmamasını, can ve mal kaybına neden olmayacak inşaata izin verilmesini isteyerek, denetim yapılmasını talep ettiği öğrenildi.

BELEDİYEDEN 'ZARAR VERECEK UNSURA RASTLANILMADI' YANITI

Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün bina sakinlerine gönderdiği cevapta ise gerekli denetimin yapıldığı belirtildi. Belediyenin yazısında, "Binanızın yanındaki arsada inşaata başlanacak olan yapının Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre zemin ve temel etüt raporu hazırlanmış olup, 8 metrelik istinatın var olduğu, yapılacak olan bina ile 5 metre çekme mesafesi bulunduğu, yeni yapılacak yapının temelinin mevcut istinatın üst tarafında kaldığı tespit edilmiş olup, mevcut binanıza herhangi bir zarar verecek unsura rastlanılmadığı, yapı denetim uygulama yönetmeliğine göre ilgili yapı denetim firması tarafından gerekli denetlemelerin yapılmasının zorunlu olduğunu bilgilerinize rica ederim" denildiği ortaya çıktı.

ANKARA Çankaya Belediyesi, o inşaat için 'Diğer binalara zarar vermez' yazısı yazmış
ANKARA Çankaya Belediyesi, o inşaat için 'Diğer binalara zarar vermez' yazısı yazmış
ANKARA Çankaya Belediyesi, o inşaat için 'Diğer binalara zarar vermez' yazısı yazmış
ANKARA Çankaya Belediyesi, o inşaat için 'Diğer binalara zarar vermez' yazısı yazmış
ANKARA Çankaya Belediyesi, o inşaat için 'Diğer binalara zarar vermez' yazısı yazmış
ANKARA Çankaya Belediyesi, o inşaat için 'Diğer binalara zarar vermez' yazısı yazmış
ANKARA Çankaya Belediyesi, o inşaat için 'Diğer binalara zarar vermez' yazısı yazmış
ANKARA Çankaya Belediyesi, o inşaat için 'Diğer binalara zarar vermez' yazısı yazmış
ANKARA Çankaya Belediyesi, o inşaat için 'Diğer binalara zarar vermez' yazısı yazmış
ANKARA Çankaya Belediyesi, o inşaat için 'Diğer binalara zarar vermez' yazısı yazmış

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Mektep, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA Çankaya Belediyesi, o inşaat için 'Diğer binalara zarar vermez' yazısı yazmış - Son Dakika


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