Çankaya Belediyesi pandemi döneminde de parkları yenilemeye devam ediyor - Son Dakika

Çankaya Belediyesi pandemi döneminde de parkları yenilemeye devam ediyor
06.12.2020 15:34
Çankaya Belediyesi, ailelerin vakit geçirebilmeleri, gençlerin spor yapabilmeleri ve çocukların eğlenebilmesi için parkları yeniliyor.
Çankaya Belediyesi, ailelerin vakit geçirebilmeleri, gençlerin spor yapabilmeleri ve çocukların eğlenebilmesi için parkları yeniliyor.
Son 6 yılda 79 park açtıklarını belirten Çankaya Belediyesi Alper Taşdelen, "Pandemi döneminde Çankayalı hemşehrilerimizin nefes alma alanı parklarımızı hızla yeniliyoruz. Spor alanlarını ve oyun gruplarını da çocuklarımızın güvenle vakit geçirebileceği şekilde düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.
Yenilenen Alpaslan Işıklı Parkı'nda ise spor yapan çocuklar, parka "Parkımızı yenilediği için Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen'e çok teşekkür ederiz" yazılı pankart astı. - ANKARA
Son Dakika Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs yakını olan 3 kadını öldürdü Denizin üstünde beliren gizemli cismi gören otel çalışanı: Aklıma UFO'lar geldi Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri? Vinç operatörü, 50 metre yükseklikte namaz kıldı Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi