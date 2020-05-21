Çankaya Belediyesi saatte 60 ton asfalt üretiyor - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, Yakupabdal Mahallesi'nde yer alan asfalt üretim tesisi ile kendi asfaltını kendi işçisiyle üretiyor.



Saatte 60 ton asfalt üretme özelliğine sahip olan Çankaya Belediyesine ait Yakupabdal Üretim Tesisi, aynı zamanda Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna uygun olarak faaliyet gösteriyor. İlçe sokaklarında kullanılan asfaltın büyük kısmını 30 dönüm arazi üzerinde kurulu tesisten karşılayan Çankaya Belediyesi, kendi işçisiyle ürettiği asfaltı ilçede yer alan 123 mahalle ile 5 bin 114 sokak ve caddede kullanıyor. Tesiste üretilen asfalt, asfalt kaplama araçları, asfalt tamir araçları ve acil asfalt araçları ile tam kaplama, renkli desenli asfalt kaldırım, yama ve onarım çalışmalarında kullanılıyor.



"Kendi üretimimiz olan asfaltı kullanmanın gururunu yaşıyoruz"



Türkiye'nin en büyük ilçesi olma sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiğimiz projelerle örnek oluyoruz. Kendi üretimimiz olan asfalt tesisi ile ilçede yer alan sokaklarda ve caddelerde kendi asfaltımızı kullanıyoruz. Bu uygulama ile de birçok belediyeye örnek oluyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Çankaya'nın asfaltsız sokağı kalmayacak demiştik. Bugün gelinen noktada yaptığımız çalışmalarla bunu başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. - ANKARA