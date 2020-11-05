Çankaya Belediyesi sezon sonuna doğru asfalta hız verdi - Son Dakika

Çankaya Belediyesi sezon sonuna doğru asfalta hız verdi

05.11.2020 10:58
Çankaya Belediyesi sezon sonuna doğru asfalta hız verdi, System.String[]

Çankaya Belediyesi, tam kaplama, onarım ve yamadan oluşan asfalt çalışmalarını sezon kapanmadan tamamlamayı hedefliyor.

Çankaya Belediyesi, tam kaplama, onarım ve yamadan oluşan asfalt çalışmalarını sezon kapanmadan tamamlamayı hedefliyor.

Asfalt sezonunun açıldığı günden bu yana hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle asfalt çalışmalarını koordineli bir biçimde sürdüren Çankaya Belediyesi, ilçenin 123 mahallesinde talepleri anında yerine getiriyor. Bölgenin arazi yapısına ve konumuna göre program dahilinde tüm sokakların asfalt ihtiyacını karşılayan Çankaya Belediyesi, 132 cadde ve sokakta sürdürdüğü tam kaplama asfalt çalışması sonucunda 10 aylık sürede 57 bin 300 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Yakupabdal Mahallesi'nde kendi mülkiyetinde bulunan asfalt plentinde kendi işçisiyle ürettiği asfaltı Çankaya sokaklarına sermenin gururunu yaşayan Çankaya Belediyesi, havaların durumuna göre çalışmalarına yılsonuna dek devam etmeyi planlıyor.

Çankaya Belediyesi ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde merdivenli yol yapımını sürdürüyor. Vatandaşlara yürüme kolaylığı sağlayan merdivenli yollar ihtiyaç dahilinde ilçenin eğimli yerlerine yapılıyor.

Göreve geldiği günden bu yana Çankaya'nın altyapı hizmetlerini en üst seviyeye çıkaran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, " Türkiye'nin en büyük ilçesine layık bir şekilde hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın istekleri bizim için emirdir. Halka dokunan ve onların yararını gözeten hizmetleri yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Çankaya Belediyesi sezon sonuna doğru asfalta hız verdi
Çankaya Belediyesi sezon sonuna doğru asfalta hız verdi
Çankaya Belediyesi sezon sonuna doğru asfalta hız verdi
Çankaya Belediyesi sezon sonuna doğru asfalta hız verdi
Çankaya Belediyesi sezon sonuna doğru asfalta hız verdi
Çankaya Belediyesi sezon sonuna doğru asfalta hız verdi
Çankaya Belediyesi sezon sonuna doğru asfalta hız verdi

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi sezon sonuna doğru asfalta hız verdi - Son Dakika


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