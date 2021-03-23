Can dostlar bir tıkla sıcak bir yuvaya kavuşabilecek - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, "satın alma sahiplen" düşüncesini yaygınlaştırmak amacıyla "Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Portalı" oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "https://sansli.cankaya.bel.tr/" adresinden hizmet veren Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Portalı ile daha fazla hayvana sıcak bir yuva bulunması, Kovid-19 salgını nedeniyle düşen hayvan sahiplenme sayısının yeniden yükseltilmesi hedefleniyor.

"Satın alma sahiplen" düşüncesiyle hayata geçirilen portalda, her bir sokak hayvanı için ayrı bir sayfa bulunuyor.

Hayvanın farklı fotoğraflarının da yer aldığı bilgi panelinde ırk, yaş, cinsiyet, kilo, renk bilgileri veriliyor.

Hayvanın barınağa getirilişinin hikayesinin yer aldığı portal üzerinde sahiplenilerek yuvasına kavuşanların mutluluğu da yer alıyor.