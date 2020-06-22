Çankaya Belediyesi süt dağıtımına devam ediyor - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi 2 bin 332 ailenin 0-6 yaş çocukları için başlattığı süt dağıtımına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ilçe sakinlerinin ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, sosyal yardım alan ailelerin 0-6 yaş arası çocuklarına günlük süt yardımında bulunuluyor.

"2 bin 332 ailemize destek olduk"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, hiçbir vatandaşın kendisini yalnız hissetmeyeceği anlayışı ile hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi süreciyle birlikte ekonomik sıkıntıya düşen çok sayıda aileye imkanlarımız ölçüsünde gıda kolisi ve temizlik malzemesi desteğinde bulunduk. Bu süreçte vatandaşlarımızın 0-6 yaş arası çocuklarını da düşünerek süt dağıtımına başladık. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için gerekli olan süt ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. 38 mahalle muhtarlığımız aracılığıyla yaptığımız süt dağıtımında 2 bin 332 ailemize destek olduk."