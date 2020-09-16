Çankaya Belediyesi, Yıldız Çankaya Evi'nin temelini atacak - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, kütüphane, diş polikliniği ile hobi ve kişisel gelişim kurslarının yer alacağı Yıldız Çankaya Evi'nin temelini cuma günü atacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 18 Eylül'de Sancak Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 516. Sokak'ta inşasına başlanacak Yıldız Çankaya Evi'nin temel atma töreni sınırlı sayıda davetli ile gerçekleştirilecek.

"Öveçler ve Beytepe'de de yeni evler açacağız"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ilçe sakinlerinin sosyalleşebileceği, hobi ve kişisel gelişim eğitimleri alabileceği yeni Çankaya Evlerini hizmete açmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yıldız'da yapılacak yeni Çankaya Evi'nin de çok kapsamlı bir merkez olacağını belirten Taşdelen, "260 metrekare kütüphane, 260 metrekare diş polikliniği ve 700 metrekare dersliklerimizin yer alacağı hizmet binamız, halkımızın birlikte öğrenip birlikte sosyalleştiği bir alan olacak. Öveçler ve Beytepe mahallelerimizde de yeni Çankaya Evleri açacağız. Çankaya için yatırımlarımız hız kesmeyecek." ifadelerini kullandı.