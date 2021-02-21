Çankaya Belediyesi zabıta sorumlusunun adını görev yaptığı merkeze verdi - Son Dakika

Çankaya Belediyesi zabıta sorumlusunun adını görev yaptığı merkeze verdi

21.02.2021 14:53
Çankaya Belediyesi zabıta sorumlusunun adını görev yaptığı merkeze verdi, System.String[]

Çankaya Belediyesi, 36 yıl hizmet verdikten sonra geçen ay yaşamını yitiren Zabıta Müdürlüğü Üst Sorumlusu Ali Sami Ersever'in adını görev yaptığı merkeze verdi.

Çankaya Belediyesi, 36 yıl hizmet verdikten sonra geçen ay yaşamını yitiren Zabıta Müdürlüğü Üst Sorumlusu Ali Sami Ersever'in adını görev yaptığı merkeze verdi.

Çankaya Belediyesi, personeline vefa örneği gösterdi. Çankaya'ya 36 yıl aralıksız hizmet veren Zabıta Müdürlüğü Üst Sorumlusu Ali Sami Ersever'in adı görev yaptığı merkeze verildi. Çalıştığı Zabıta Müdürlüğü bünyesinde yıllardır halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı verdiği mücadele ile bilinen ve kişiliğiyle herkesin sevgisini kazanmış olan Ersever, geçen ay yaşamını yitirmişti. Uzun yıllar mesleğini ve görevini her şeyin üstünde tutarak çalışan personelini Çankaya Belediye Meclisi de unutmadı. Mecliste oybirliği ile alınan kararla Ali Sami Ersever'in adı uzun yıllar görev yaptığı Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası'nda yer alan Kızılay Merkez Zabıta Amirliği'ne verildi. Ali Sami Ersever'in mesai arkadaşlarıyla bir araya gelen eşi Naciye Ersever ile oğlu Serkan Ersever, karardan mutlu olduklarını dile getirdiler. - ANKARA

Çankaya Belediyesi zabıta sorumlusunun adını görev yaptığı merkeze verdi
Çankaya Belediyesi zabıta sorumlusunun adını görev yaptığı merkeze verdi

Çankaya Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Çankaya, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi zabıta sorumlusunun adını görev yaptığı merkeze verdi - Son Dakika


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