Çankaya Belediyesince geçen yıl 4 bini aşkın ağaç budandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesince geçen yıl 4 bini aşkın ağaç budandı - Son Dakika

Çankaya Belediyesince geçen yıl 4 bini aşkın ağaç budandı

6 saat önce

Çankaya Belediyesi geçen yıl ilçenin cadde ve sokaklarında bulunan 4 bin 559 ağacın budama işlemini gerçekleştirdi.

Çankaya Belediyesince geçen yıl 4 bini aşkın ağaç budandı, System.String[]

Çankaya Belediyesi geçen yıl ilçenin cadde ve sokaklarında bulunan 4 bin 559 ağacın budama işlemini gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler budama mevsimi boyunca ilçedeki 350 cadde ve sokaktaki ağaçları budadı, ayrıca 175 parkta ağaçların kurumuş dallarını temizledi.

Yeşil alan, okul, kurum, kreş, elçilik, muhtarlık ve ibadethane çevrelerinde de budama çalışmaları yapan belediye, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden ağaçlara ilişkin önlemler aldı.

Geçen yıl 4 bin 599 ağacı budayan ekipler, dün gece kentte etkili olan fırtına sonucu kırılan ve tehlike oluşturan ağaçları kaldırdı.

Çankaya Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:22 Kaynak: AA
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