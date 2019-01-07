Çankaya Belediyesinden '6.sokağın Kedisi Şenliği'
1 saat önce
Çankaya Belediyesi, KEDVET ve birçok destekçinin işbirliği ile gerçekleşen 6. Geleneksel Sokağın Kedisi Şenliği kar yağışı altında Kuğulu Park'ta gerçekleşti.
Çankaya Belediyesi
, KEDVET ve birçok destekçinin işbirliği ile gerçekleşen 6. Geleneksel Sokağın Kedisi Şenliği kar yağışı altında Kuğulu Park
'ta gerçekleşti.
Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Gönüllü Kediciler ve Kedici Veteriner Hekimler Derneği (KEDVET) ile birçok destekçinin organize ettiği 6. Geleneksel Sokağın Kedisi Şenliği Kuğulu Park'ta kar yağışı altında yapıldı. Katılımın yoğun olduğu şenlikte 500 demonte kedi evi dağıtıldı. Soğuk havalarda sokak kedilerinin sığınabileceği bir yuva için kolları sıvayan Çankaya Belediyesi ve KEDVET'in düzenlediği şenliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Havanın çok soğuk olmasına rağmen gösterilen ilgi herkesi memnun etti. Şenlikte demonte kedi evlerinin nasıl monteleneceği katılımcılara uygulamalı olarak gösterildikten sonra 500 kedi evi dağıtımı gerçekleşti.
KEDVET adına konuşan başkan Tarkan
Özçetin gelenekselleşen etkinliğe katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek desteklerinden dolayı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen
'e teşekkür etti. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:44 Kaynak: İHA
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