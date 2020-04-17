Çankaya Belediyesinden 65 yaş üzerine destek - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, küresel boyutta salgına neden olan korona virüse karşı kurduğu birimlerle mücadele ederken sağlıkları açısından sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların alışveriş, eczane, gaz ve su kart dolum işlemlerini Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde kurduğu Destek Merkezi aracılığıyla karşılıyor.



Korona virüs salgınına karşı etkin mücadele kapsamında birçok tedbiri ilçe genelinde sürdüren Çankaya Belediyesi, evlerinden çıkamayan ve yakınları olmadığı için ihtiyaçlarını karşılayamayan 65 yaş ve üzerindeki ilçe sakinlerine yalnız olmadıklarını hatırlattı. Belediyenin kurduğu Destek Merkezi'nde bulunan 458 90 30 numaralı telefon ile Çözüm Merkezi'nin 444 06 01 numaralı telefonlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşlara Destek Merkezi'nde bulunan belediye çalışanları hizmet veriyor.



"Belediyenin bu hizmetini çok beğendim"



Çankaya Belediyesinin 65 yaş ve üzerindeki vatandaşları düşünerek uygulamaya koyduğu hizmetten faydalanan 72 yaşındaki Gönül Mangıtlı, uygulamanın evden çıkamayanlar için çok büyük bir önemi olduğunu belirterek, başta Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen olmak üzere kendilerine çok ilgili davranan belediye çalışanlarına teşekkür etti.



"Sabah telefon ettim hemen geldiler"



Çankaya Belediyesi Destek Merkezi'ne telefon etmesinin ardından çok fazla zaman geçmeden belediye çalışanlarını kapısında görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden 80 yaşındaki Hadi Çankaya, sokağa çıkamadıkları bu zamanlarda Çankaya Belediyesinin yardım elini kendilerine uzattığını dile getirdi.



"Siz evde, biz görevde"



Dünyayı olduğu kadar ülkemizi de etkisi altına alan salgın hastalığa karşı tedbirlerini aldıklarını ve yerel yönetimler düzeyinde ne yapılması gerekiyorsa fazlasıyla yaptıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu sürecin en az hasarla atlatılması için topyekun bir mücadele içerisine girdiklerini dile getirdi. Taşdelen, Çankaya Belediyesi olarak "Siz Evde Biz Görevde" sloganıyla hareket ettiklerini ve mümkün olduğunca Çankayalıların evden çıkmadan ihtiyaçlarını belediye tarafından karşılayabilecekleri sistemi kurduklarını sözlerine ekledi. - ANKARA