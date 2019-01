Çankaya Belediyesinden 7/24 Kütüphane Hizmeti

Çankaya Belediyesi, temizlik işçilerinin çöpten çıkardığı kitaplarla oluşturduğu 25 bin kitaplık kütüphane ve Çankaya Evleri bünyesindeki kütüphanelerle her yaştan insana hizmet götürmeye devam ediyor.

Temizlik işçilerinin çöpten çıkardığı kitaplarla oluşturduğu 25 bin kitaplık kütüphane ve Çankaya Evleri bünyesindeki kütüphanelerle her yaştan insana hizmet götüren Çankaya Belediyesi, ülkenin dört bir yanındaki kütüphanelere destek olmaya devam ediyor. Kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasını amaçlayan Çankaya Belediyesi, aynı zamanda özellikle üniversite öğrencilerinin rahat bir ortamda ders çalışmasına olanak sağlayan kütüphaneler açtı. Çankaya Belediyesinin sahip olduğu en büyük kütüphane ise çöpten çıkan kitaplarla kurulan Temizlik İşleri Şantiyesi'ndeki kütüphane oldu. Çankaya Belediyesinin duyarlı temizlik işçilerinin çöpten buldukları kitapları yeniden okunabilir hale getirmesiyle oluşturulan kütüphanede kitapların sayısı bağışlarla birlikte 25 bine ulaştı. Eski bir tuğla fabrikasının restore edilmesiyle raflarda yerini alan kitaplar, şimdi birçok öğrenciye ulaşıyor. Farklı konseptiyle ilgi odağı olan kütüphane hemen her gün birçok kitapsevere ev sahipliği yapıyor.



Çankaya Evleri içerisinde de kütüphaneler oluşturan belediye, 100. Yıl ve Zübeyde Hanım Çankaya Evlerindeki kütüphanelerle bölge halkına 7/24 hizmet veriyor. Özellikle öğrenci nüfusunun yoğun olduğu 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan kütüphaneye olan ilgi alanın genişletilmesiyle sonuçlandı. Bir gencin daha geniş bir kütüphane ricasını karşılıksız bırakmayan



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 100. Yıl Kütüphanesi'ni daha geniş bir alana taşıdı. Birçok farklı olanağı sunan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri içerisindeki kütüphane ise konforlu ve geniş iç dizaynı ile birçok kişinin tercihi oldu. Çankaya Belediyesinin ayrıca Sokullu Çankaya Evi içerisinde de kütüphanesi bulunuyor. Bünyesindeki kütüphanelerin yanı sıra gerek Başkent'te bulunan kütüphanelere, gerekse ülkenin dört bir yanındaki kütüphanelere de destek vermeyi görev edinen Çankaya Belediyesi, Çiğdem Mahallesi'nde bulunan Oğuz Tansel Halk Kütüphanesi'ne bina tahsis etti. Belediye ülke genelindeki özellikle köy okullarının kütüphanelerine ise 27 bini aşkın kitap ulaştırdı. - ANKARA

