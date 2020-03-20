Çankaya Belediyesinden ateş ölçerli önlem - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı önlemlerini sıklaştırıyor. Binaya giriş çıkışların tek kapıdan yapıldığı belediyede vatandaşların ve personelin ateşi sağlık personeli tarafından ölçülüyor.



Personelinin dijital ateş ölçerle ateşini ölçen belediye sağlık çalışanları, belediye hizmet binası girişinde ve Hoş Geldiniz Masası'nda da vatandaşların ateşini ölçüyor. Dijital ateş ölçerle personel ve vatandaşın ateşini ölçen sağlık çalışanları, 37,5 ve üzerinde ateşi olanları bir sağlık kuruluşuna yönlendiriyorlar. Vatandaşlarla temas halinde olan personelinin maske ve eldiven takmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, hizmet binasında da her noktaya dezenfektan koydu. Dünyayı etkisi altına alan virüse karşı belediye olarak önlemlerini artıran belediye mesai saatinin bitiminde hizmet binasının tüm katlarını ilaçlarken, Ankara'nın merkezi konumundaki Kızılay bölgesini özel ilaçlı suyla yıkıyor. - ANKARA