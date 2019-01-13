Çankaya Belediyesinden Babalık Destek Eğitimi

ANKARA(AA) - Çankaya Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle düzenlenen "Babalık Destek Eğitim Programı" yeniden başladı.

ANKARA(AA) - Çankaya Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle düzenlenen "Babalık Destek Eğitim Programı" yeniden başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ve AÇEV iş birliğiyle düzenlenen programın ilk etkinliği Çankaya Belediyesi Halk Sağlığı Merkezinde yapıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen AÇEV Eğitmeni Celal İnal, farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimlerin yapıldığını belirterek, "Eğitimlerimizde çocuklarıyla zaman geçiren, onlarla ilgilenen ve gelişimlerine katkıda bulunan baba olmanın önemini anlatmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.



Çocukları 3-6 ila 7-11 yaşlarında olan babaların katılabileceği eğitimlerde, babanın çocuk gelişimi konusunda bilgi edinmesi, aile içi şiddetin önlenmesi, aile içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile demokratik davranışların gelişmesi amaçlanıyor.



Tamamı ücretsiz verilecek ve 10 hafta sürecek eğitimlerde, katılımcılar deneyim ve görüşlerini eğitmenlerle paylaşarak yetişkin eğitimi yöntem ve tekniklerini uygulayacak.



Kurslara katılmak isteyenler, Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne başvuru yapabilecek.



Öte yandan proje kapsamında kurslardan bugüne kadar 110 kişi mezun oldu.

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