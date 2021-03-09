Çankaya Belediyesinden çiçek satış mağazası - Son Dakika

Çankaya Belediyesinden çiçek satış mağazası

09.03.2021 11:23
Çankaya Belediyesinden çiçek satış mağazası, System.String[]

Çankaya Belediyesi, parklarında kullanmak üzere yetiştirdiği bitki ve çiçekler ile iç mekan bitkilerinin düşük ücretle satışını yapacağı ilk mağazasını Uğur Mumcu Parkı'nda açtı.

Çankaya Belediyesi, parklarında kullanmak üzere yetiştirdiği bitki ve çiçekler ile iç mekan bitkilerinin düşük ücretle satışını yapacağı ilk mağazasını Uğur Mumcu Parkı'nda açtı.

Çankaya Belediyesi, parklarında kullanmak üzere yetiştirdiği bitki ve çiçeklerinin satışını yapacak mağazasını serasının bulunduğu Çukurambar'daki Uğur Mumcu Parkı'nda açtı. Sembolik rakamlarla çiçek ve süs bitkisi satılacak mağazada iç mekan bitkileri de piyasa fiyatlarına göre daha düşük ücretle satışa sunuldu. Bitki Satış Noktası pazartesi günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası hizmet verecek.

Çankaya Belediyesinin halk için çalışan, üreten bir belediye olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankayalıların tek bir kuruşunu israf etmiyor, halkımızın yararına kullanıyoruz. Seralarımızda işçilerimizin alın teriyle ürettiği çiçekleri parklarımıza dikiyoruz. Dışarıdan satın almıyor kendi imkanlarımızla halkın olanı halka kazandırıyoruz. Bu seralarımızda ürettiğimiz bitki ve çiçekleri de şimdi vatandaşlarımız için düşük ücretle satışa sunduk. Bitki Satış Noktamızda ayrıca iç mekan bitkilerini de daha düşük ücretle satışa sunmaya başladık. Vatandaşlarımız, Uğur Mumcu Parkımızda hizmete açtığımız satış noktasından temin edebilecekler" dedi. - ANKARA

Çankaya Belediyesinden çiçek satış mağazası
Çankaya Belediyesinden çiçek satış mağazası
Çankaya Belediyesinden çiçek satış mağazası
Çankaya Belediyesinden çiçek satış mağazası
Çankaya Belediyesinden çiçek satış mağazası

Çankaya Belediyesi, Çukurambar, Çankaya, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesinden çiçek satış mağazası - Son Dakika


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