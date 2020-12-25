Çankaya Belediyesinden çiçek satışı - Son Dakika

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, belediyenin seralarında üretilen çiçeklerin vatandaşlar için düşük ücretle satışa sunulacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Taşdelen, Çankaya Belediyesinin öz kaynaklarıyla çalışan, üreten bir belediye olduğunu belirtti.

Çankayalıların tek bir kuruşunu israf etmediklerini, halkın yararına kullandıklarını aktaran Taşdelen, "Seralarımızda işçilerimizin alın teriyle ürettiği çiçekleri parklarımıza dikiyoruz. Dışarıdan satın almıyor kendi imkanlarımızla halkın olanı halka kazandırıyoruz. Bu seralarımızda ürettiğimiz çiçekleri de çok yakın zamanda vatandaşlarımız için düşük ücretle satışa sunacağız. Vatandaşlarımız Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Uğur Mumcu Parkı'nda kuracağımız satış noktalarından temin edebilecekler." ifadelerini kullandı.

Çankaya Belediyesi park ve yeşil alanlarına diktiği çiçeklerin üretimini kendi seralarında, kendi işçileriyle yapıyor.

Uğur Mumcu Parkı'nın içinde bulunan seralarda, yazlık ve kışlık olmak üzere her yıl 700 binin üzerinde çiçek üretiliyor.

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