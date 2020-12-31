Çankaya Belediyesinden çocuklara yeni yıl hediyesi "Yaşasın Cumhuriyet" oyun seti - Son Dakika

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, çocuklara yeni yıl hediyesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışından Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar yaşanan tarihi olayların anlatıldığı "Yaşasın Cumhuriyet" isimli oyun setini armağan etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gazeteci ve yazar Işık Kansu tarafından geliştirilen "Yaşasın Cumhuriyet" oyun seti, çocuklara yeni yıl hediyesi olarak okullar aracılığıyla ulaştırıldı.

Oyun setinin dağıtıldığı okullardan Şahinbey İlkokulu'na gelen veliler ve çocuklar, Taşdelen'e teşekkürlerini iletti.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına destek veren Çankaya Belediyesi, bu kapsamda 15 bin kırtasiye seti ile 1000 çanta dağıttı.