Çankaya Belediyesinden enerji kimlik belgesi kolaylığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesinden enerji kimlik belgesi kolaylığı - Son Dakika

Çankaya Belediyesinden enerji kimlik belgesi kolaylığı

6 saat önce

Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde bulunması zorunlu hale gelen Enerji Kimlik Belgesi için son başvuru tarihi 1 Ocak 2020 olarak açıklandı.

Çankaya Belediyesinden enerji kimlik belgesi kolaylığı, System.String[]

Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde bulunması zorunlu hale gelen Enerji Kimlik Belgesi için son başvuru tarihi 1 Ocak 2020 olarak açıklandı. Çankaya Belediyesi vatandaşın işini kolaylaştırmak için Hoş Geldiniz Masası'nda da hizmet vermeye başladı.


Binalar için alım, satım ve kiraya verme işlemlerinde beyan edilmesi zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi için son tarih 1 Ocak 2020. Çankaya Belediyesi, vatandaşların işini kolaylaştırmak için kimlik için gerekli belgelerin temininde Hoş Geldiniz Masası'nda hizmet veriyor. Belgeyi alabilmek için başvuru öncesi belediyeden alınması gereken mimari proje ve ruhsat evraklarını Hoş Geldiniz Masası vatandaşlara en kısa sürede veriyor.


Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen Enerji Kimlik Belgesi ile binaların enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgiler belirlenecek. Enerji israfını önüne geçmek amacıyla yapılan bu çalışmalar sonrası alınacak belgelerin geçerlilik süresi 10 yıl olacak. Resmi olarak yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından verilen bu belgeler A'dan G'ye kadar tasnif edildi. 2011'den önce yapılan binalar için herhangi bir sınıf belgenin alınması yetiyor ancak 2011'den sonra inşa edilen binaların enerji kimlik belgelerinin en az C kategorisinde olması gerekiyor. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:13 Kaynak: İHA
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