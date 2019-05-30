Son Dakika Haberleri: Çankaya Belediyesinden fırın ve pastanelerde denetim
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Çankaya Belediyesinden fırın ve pastanelerde denetim

1 saat önce

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala şekerci, kuruyemişçi, pasta ve unlu mamul imalathanelerinde sıkı denetim uygulayan Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların tükettiği ürünlerde kullanılan malzemelerin tazeliği ve hijyeni konusunda taviz vermiyor.

Çankaya Belediyesinden fırın ve pastanelerde denetim, System.String[]
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala şekerci, kuruyemişçi, pasta ve unlu mamul imalathanelerinde sıkı denetim uygulayan Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların tükettiği ürünlerde kullanılan malzemelerin tazeliği ve hijyeni konusunda taviz vermiyor.

Ürünlerin gramaj, paketlenme ve etiketlenmesinde işletmelerin özenli ve kurallara uygun olup olmadığı konusundaki davranışlarını da inceleyen Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, olumsuz bir durumla karşılaşmadı. Alışverişin en çok yapıldığı bayram öncesi vatandaşların haksızlığa uğramaması için denetimlerini sıklaştıran belediye ekipleri, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumlarla ilgili belediyenin sosyal medya, Çözüm Merkezi gibi iletişim kanallarından ulaşabilecekleri bilgisini verdi.

Denetimlerin satışların arttığı bayram öncesi sıklaştırıldığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşları maddi ve manevi zarara uğratacak hususları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi. Halkın sağlığına tehdit oluşturacak davranışları önleyici tedbirler alarak denetim gerçekleştirdiklerini ifade eden Taşdelen, "Vatandaşların sağlığını etkileyecek tarihi geçmiş ürünler satan ve imalat koşullarına uymayan gıda işletmelerine yönelik cezai yaptırımlarımızı yetkimiz ölçüsünde yerine getiriyoruz. Her ne olursa olsun kurallara uymayan işletmeler için önlem alıyoruz. Bayram öncesi de özellikle tatlı imalatı yapan yerlerde denetim uyguluyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bir olumsuzlukla karşılaştıklarında da mutlaka belediyesine bildirsin. Zabıta ekiplerimiz 7/24 görevde" diye konuştu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:34 Kaynak: İHA
Çankaya Belediyesi, Zabıta, Çankaya, Güncel
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