Son Dakika Haberleri: Çankaya Belediyesinden kadınlara satış teknikleri eğitimi
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Çankaya Belediyesinden kadınlara satış teknikleri eğitimi

2 saat önce

Çankaya Belediyesi, kadın emeğinin görünür kılınması amacıyla alışveriş merkezlerinde başlattığı stant çalışmalarına pazar yerleri ve festivallerle devam ediyor.

Çankaya Belediyesinden kadınlara satış teknikleri eğitimi, System.String[]
Çankaya Belediyesi, kadın emeğinin görünür kılınması amacıyla alışveriş merkezlerinde başlattığı stant çalışmalarına pazar yerleri ve festivallerle devam ediyor. Belediye, bu yıl 3.'sü düzenlenecek Kadın Emeği Festivali öncesinde stant açacak 600'e yakın kadına satış teknikleri eğitimi verdi.

Çankaya Belediyesi, kadın emeğini görünür kılmak, kadınların sosyal yaşama ve istihdama eşit katılımını desteklemek üzere alışveriş merkezlerinde başlattığı stant sağlama çalışmalarına pazar yerleri ve festivallerle devam ediyor. Belediye, bu yıl Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda 3'üncü kez düzenlenecek "Kadın Emeği Festivali"nde stantlarda el emeği ürünlerini satışa sunacak yaklaşık 600 kadına satış teknikleri eğitimi verdi. Kadınlar, ürünlerin sunumu, iletişim, reklam, pazarlama gibi konularda bilgi verilen eğitime yoğun ilgi gösterdi.

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla "Mor Bayrak" sahibi olan Çankaya Belediyesi, ücretsiz stant desteğiyle de kadınların satışlardan elde edeceği gelirin tamamen kendilerine kalmasını sağlayacak. 28-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek festivalde sanatçı Sertab Erener, Serenad Bağcan, Kalben gibi isimler Ankaralılarla buluşacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:02 Kaynak: İHA
Çankaya Belediyesi, Güncel
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