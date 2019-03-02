Son Dakika Haberleri: Çankaya Belediyesinden Kan Bağışına Tam Destek

Çankaya Belediyesinden Kan Bağışına Tam Destek

27 dakika önce

Şubat ayının ilk haftası Türkiye genelinde başlatılan kök hücre ve kan bağışı seferberliğine destek veren Çankaya Belediyesi, 5-6-7 Mart tarihlerinde belediye binası önüne kurulacak geçici ünite ile desteğini sürdürecek.

Çankaya Belediyesinden Kan Bağışına Tam Destek, System.String[]
Şubat ayının ilk haftası Türkiye genelinde başlatılan kök hücre ve kan bağışı seferberliğine destek veren Çankaya Belediyesi, 5-6-7 Mart tarihlerinde belediye binası önüne kurulacak geçici ünite ile desteğini sürdürecek.

Türkiye genelinde kan stoklarının düşüş yaşamasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan kan bağışı seferberliğine Çankaya Belediyesi de destek veriyor. Türk Kızılay ile sosyal sorumluluk projesine imza atan Çankaya Belediyesi seferberliğe öncülük ederken belediye çalışanları da kampanyaya destek verecek.

Kan Bağışı Hayat Kurtarır sloganıyla tüm insanları kan vermeye davet eden Türk Kızılay'ın başlattığı seferberliğe katkı sunmak isteyenler, Çankaya Belediyesinin Ziya Gökalp Caddesi yönünde kurulacak Kan Bağışı ünitesinde 5-6-7 Mart tarihlerinde Kan Bağışı Formunu doldurarak kan verebilecek.

Kan bağışında bulunmanın önemine değinen yetkililer, vatandaşları duyarlı olmaya davet ederken 1 kan bağışının 3 kişinin hayatını kurtardığını da hatırlattılar. Türk Kızılay'ın 168 numaralı Çağrı Merkezinden Kan Bağışı ile ilgili gerekli bilgileri edinebileceklerini sözlerine ekleyen yetkililer Kan Bağışı Otobüsünün Çankaya Belediyesi önünde 3 gün boyunca kan vermek isteyen gönüllüleri bekleyeceğini ilettiler. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

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