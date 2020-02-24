Çankaya Belediyesinden korona virüsü semineri - Son Dakika
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Çankaya Belediyesinden korona virüsü semineri

6 saat önce

Çankaya Belediyesi, yeni tip korona virüsünden (Kovid-19) korunmanın yollarına yönelik seminerler düzenliyor.

Çankaya Belediyesinden korona virüsü semineri, System.String[]

Çankaya Belediyesi, yeni tip korona virüsünden (Kovid-19) korunmanın yollarına yönelik seminerler düzenliyor.


Çankaya Belediyesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsten (Kovid-19) korunmaya karşı bilgilendirmek amacıyla seminerler düzenliyor. Özel bir tıp merkezinden Murat Ergin, Ata Gündüz Bakımevi'nde öğretmenlere ve velilere bulaşıcı hastalıklar konusunda alınması gereken tedbirleri anlattı. Uzman Doktor Ayfer Aydoğdu ise Kızılay ve Esat Bahar Evi'nde virüslerden en çok etkilenebilecek ileri yaştaki vatandaşlara korunma yollarını anlattı. Çankaya Belediyesi sağlıkçılarının sürdürdüğü bilgilendirme toplantıları kapsamında 100. Yıl ve Sokullu Bahar Evi'nde de bağışıklık sistemi zayıf, ileri yaş kişilerin ve kronik hastalığı olanların virüsten çok daha çabuk etkilenebileceği paylaşıldı.


İnsandan insana öksürük, aksırık, öpüşme ve el sıkışma sonucunda damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaştığı düşünülen korona virüsünün belirtilerini baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, ateş olarak sıralayan uzmanlar, istirahat etmenin, dengeli beslenmenin, bol sıvı tüketmenin önemine vurgu yaptı. Uzmanlar ayrıca et, yumurta ve hayvansal gıdaların iyi pişirilmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca yakın temastan kaçınılması, dokunulan çevrenin dezenfekte edilmesi, ellerin sık sık yıkanması, kalabalık ortamlara girilmemesi konusunda da uyarılarda bulunuldu. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, Çankaya Belediyesi, Murat Ergin, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:31 Kaynak: İHA
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