Çankaya Belediyesinden kursiyerlere budama eğitimi

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde 2019 Sonbahar dönemi eğitimleri devam ediyor. Mutlukent ve Ata Mahallelerindeki merkezlerde süren "Temel Sebze Yetiştiriciliği" programı kapsamında vatandaşlara budama eğitimi de veriliyor.



Çankaya Belediyesinin Mutlukent ve Ata Mahallelerinde bulunan Kent Tarım Hobi Evlerinde 2019 Sonbahar dönemi eğitimleri sürüyor. Tüm vatandaşların ücretsiz olarak yararlandığı temel sebze yetiştiriciliği derslerinde kent ortamında tarım yapabilmek için gerekli bilgiler veriliyor. Sebzelerin bakımı, sebze hastalıkları, aşılama, kompost yapımı, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, yağmur hasadı, budama gibi konuların anlatıldığı derslere katılan vatandaşlar her hafta yeni bir konuyu öğrenme imkanı buluyor.



Kasım sonuna kadar sürecek



Mutlukent ve Ata Kent Tarım Hobi Evlerinde verilen eğitimlerin son dersinin konusu meyve ağaçlarında budama oldu. Kursiyerler, ders anlatımının yanı sıra uygulama yaparak meyve ağaçlarının nasıl budanması gerektiğini öğrendi. Sonbahar sezonu eğitimleri "Gül ve Çalı Grubu Budaması" ve "Aşılama" eğitimlerinin ardından Kasım ayı sonuna kadar sürecek. - ANKARA