Çankaya Belediyesinden Muzaffer Amcaya yardım eli
1 saat önce
Çankaya Belediyesi, Evciler Köyü'nd tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Muzaffer Akkoç'un evinin önüne engelli rampası yaptı.
Çankaya Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:53 Kaynak: AA
, Evciler
Köyü'nd tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Muzaffer Akkoç'un evinin önüne engelli rampası yaptı.
Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Evciler Köyü Muhtarı İhsan Parabakan'ın talebi üzerine sağlık sorunları nedeniyle 8 ay önce bir bacağını kaybeden ve bu zamandan sonra tekerlekli sandalye ile yaşamaya başlayan 60 yaşındaki Akkoç'un evine rahatça girip çıkabilmesi için engelli rampası yapıldığı bildirildi.
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