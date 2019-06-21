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Çankaya Belediyesinden Muzaffer Amcaya yardım eli

1 saat önce

Çankaya Belediyesi, Evciler Köyü'nd tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Muzaffer Akkoç'un evinin önüne engelli rampası yaptı.

Çankaya Belediyesinden Muzaffer Amcaya yardım eli, System.String[]
Çankaya Belediyesi, Evciler Köyü'nd tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Muzaffer Akkoç'un evinin önüne engelli rampası yaptı.
Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Evciler Köyü Muhtarı İhsan Parabakan'ın talebi üzerine sağlık sorunları nedeniyle 8 ay önce bir bacağını kaybeden ve bu zamandan sonra tekerlekli sandalye ile yaşamaya başlayan 60 yaşındaki Akkoç'un evine rahatça girip çıkabilmesi için engelli rampası yapıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:53 Kaynak: AA
Evciler, Çankaya, Güncel
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