Çankaya Belediyesinden online psikolojik danışmanlık hizmeti - Son Dakika

Çankaya Belediyesinin Aile Danışmanlığı Birimi, ilçe halkına canlı bağlantı üzerinden psikolojik destek veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aile Danışmanlığı Birimi, salgın döneminde de psikolojik destek hizmetini sürdürüyor. Birim, salgın sürecinden kaynaklı sorunları da ele alarak, yardım isteyen Çankayalılarla canlı bağlantı üzerinden görüşme sağlıyor.

Salgın korkuları dışında online seanslarla birçok sorunun çözümü için çalışmalar yapılıyor.

Görüntülü konuşma yöntemiyle verilen bu hizmette, evlenme aşamasında olan ve evli çiftlere psikolojik destek de veriliyor. Aldatma, şiddet gibi durumlar ya da madde bağımlılığı varsa danışan kabul edilmiyor, doğrudan psikiyatriste yönlendiriliyor.

Online randevu yöntemiyle çalışan merkeze, "0312 458 89 00/3501" numaralı telefondan ulaşılabiliyor.