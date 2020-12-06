Çankaya Belediyesinden pandemi desteği - Son Dakika

Çankaya Belediyesi Destek Merkezine başvuran 65 yaş ve üstü yurttaşların market alışverişi ve ilaç ihtiyaçlarının karşılanıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, pandeminin yayılmaya devam ettiğini hatırlatarak, vatandaşlardan kurallara uymalarını, mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi. Taşdelen, "Siz Evde, Biz Görevde" dedi. Taşdelen, Çankaya Belediyesi Destek Merkezine başvuran 65 yaş ve üstü yurttaşların market alışverişi ve ilaç ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. - ANKARA