Çankaya Belediyesinden pandemi ilaçlaması - Son Dakika

Çankaya Belediyesinden pandemi ilaçlaması

ANKARA - Çankaya Belediyesi, pandemiyle mücadele kapsamında halk sağlığı merkezlerini ilaçlamaya devam ediyor.

Pandemide dezenfeksiyon tedbirlerini üst seviyeye çıkaran Çankaya Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanlarındaki çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Çankaya Belediyesi, aile sağlığı merkezleri, eczaneler, berber, kuaför, güzellik salonları, taksi durakları, muhtarlık binaları ve ibadethaneleri program dahilinde ilaçlıyor. Talepler halinde covid hastası bulunan binalarda da dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Çeşitli kamu kurumlarında da çalışma yürüten Çankaya Belediyesi, insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanıyor.

Halkımızın sağlığını önemsiyoruz

Pandemi sürecinde vatandaşlara her türlü desteği vermeye devam ettiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Ülkece zor bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik, sosyal anlamda vatandaşlarımız zorluklar yaşıyor. Bizler iyi günde olduğu gibi bu kötü günlerde de vatandaşlarımızın yanındayız. Onların bu süreci en az hasarla atlatmaları için tüm birimlerimizle var gücümüzle mücadele veriyoruz. Bu süreç bize gösterdi ki sağlık her şeyden önemli. Bizler de halkımızın sağlığı için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.