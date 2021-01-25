Çankaya Belediyesinin barınağına geçen yıl 753 evcil hayvan bırakıldı - Son Dakika

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine, geçen yıl 753 evcil hayvan sahipleri tarafından bırakıldı.

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezince yapılan açıklamaya göre, terk edilen hayvanların birçoğunu petshoplardan satın alınan köpekler oluşturdu.

Hayvanların terk edilme nedeni olarak "şehir değişikliği", "komşuların rahatsız olması", "maddi yetersizlikler", "havlama ve tuvalet problemi", "aile bireyleriyle uyuşmazlığı" gerekçe gösterildi.

Barınağa bırakılan hayvan sayısı 2020'de bir önceki yıla göre 2 katına ulaşırken, bunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını da etkili oldu.

Çiftler ayrılınca evcil hayvanlar sahipsiz kaldı

Açıklamada, çiftlerin birbirine hediye aldıkları köpekleri ilişkinin bitmesiyle barınağa terk ettikleri, ebeveynlerin ise köpekleri çocuklarından habersiz barınağa bıraktıkları belirtildi.

Ağırlıklı olarak yavru köpeklerin barınağa bırakıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayvan sahiplenme sadece sevgi değil sorumluluk ve emek gerektirmektedir. Bir hayvan sahiplendiğiniz zaman artık evinizde sizinle birlikte yaşamaya çalışan bir canlı olduğunu, onun da kendine ait karakteri, davranış biçimleri ve rutinleri olduğunu bilmelisiniz. Sevgi, hayvanlar için olmazsa olmazdır ancak bir hayvanın tek ihtiyacı sevgi değildir. Özellikle yavru köpekler, tuvalet eğitiminden ev eşyalarına zarar vermemeyi kapsayan temel itaat eğitimlerini sahiplerinden öğrenmelidir. Çünkü bu tür bir ilişki köpek ile sahibi arasındaki bağı güçlendirir, köpeğin daha sosyal, sorunsuz ve apartman yaşamına daha uygun bir canlı olmasını sağlar."