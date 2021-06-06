Üye Girişi
"Çankaya Bir Sahne" Başlıyor - Son Dakika

"Çankaya Bir Sahne" Başlıyor

06.06.2021 19:21

ÇANKAYA'DAN MÜZİK EMEKÇİLERİNE DESTEKÇankaya Belediyesinin müzisyenlere maddi destek amacıyla hayata geçirdiği "Çankaya Bir Sahne" etkinlikleri başlıyor.

ÇANKAYA'DAN MÜZİK EMEKÇİLERİNE DESTEK

Çankaya Belediyesinin müzisyenlere maddi destek amacıyla hayata geçirdiği "Çankaya Bir Sahne" etkinlikleri başlıyor. İlk gün etkinlikleri, 7 Haziran'da Kuğulu Park ve Bahçelievler Eser Park'ta saat 15. 00'te gerçekleşecek.

Çankaya Belediyesinden pandemi koşulları nedeniyle çalışamayan müzisyenlere maddi destek. Pandemi nedeniyle geçen yıldan bu yana çalışamayan tiyatrolara, müzik emekçilerine destek veren Çankaya Belediyesi yeni bir etkinlikle müzisyenlere desteğini sürdürüyor. "Çankaya Bir Sahne" etkinliğine katılmak isteyen müzisyenlere kısa süre önce çağrıda bulunan ve 138 müzisyene sahnesini açan Çankaya Belediyesi, ilk etkinliklere 7 Haziran'da başlıyor. İlk gün etkinlikleri Kuğulu Park ve Bahçelievler Eser Park'ta saat 15. 00 itibariyle başlayacak.

"BU YAZ 400 MÜZİSYENE DESTEK OLACAĞIZ"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, pandemi koşullarında sanata ve sanatçıya desteği sürdüreceklerini belirterek, "Pandemi süreci ekonomik ve sosyal açıdan toplumun büyük bir kesimini etkiledi. Müzisyen dostlarımız da pandemi nedeniyle zor günler geçiriyor. Biz de belediye olarak bu zorluklara bir nebze olsun derman olmak için 'Müzik Çankaya'da Sahne Sokakta' dedik ve parklarımızda mini konserler düzenleme kararı aldık. Şimdilik 138 müzisyen arkadaşımız, 18 Haziran'a kadar pandemi kuralları çerçevesinde parklarımızda konserler verecek. Bu yaz düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerde toplamda 400 müzisyenimize maddi destek sağlayacağız. Zor günleri aşabilmenin yolu dayanışmadan ve birlikte olmaktan geçer" diye konuştu.

7-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek "Çankaya Bir Sahne" etkinlik programı şöyle;

7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ

Kuğulu Park

15: 00 - Utku ve Sercan

16: 00 - Figen Genç

17: 00 - Seda Savaş

Bahçelievler Eser Park

15: 00 - Oğulcan Sönmez

16: 00 - Bio Akustik

17: 00 - Grup Herdem

8 HAZİRAN 2021 SALI

Zafer Park

15: 00 - Ankara Modern

16: 30 - Serkan Biricik

17: 30 - Cigales

Esat Özgürlük Parkı

14: 00 - Efecan Şengül

15: 00 - S. Çağrı Kurt

16: 30 - Barış Çetin

17: 30 - Ertan Demir

9 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA

Bahçelievler Metin Oktay Parkı

15: 00 - Evren Kalaycıoğlu T

16: 30 - Slug's

17: 30 - Sinağrit Baba

10 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE

Ahmed Arif Parkı

15: 00 - Erol Albayrak

16: 00 - Tuncer Çakır

17: 00 - Malik İnci

18: 00 - Serdar Çokatak

11 HAZİRAN 2021 CUMA

Can Yücel Parkı

16: 00 - Grup Giz

18: 00 - Emrah Taştan

Esat Özgürlük Parkı

16: 00 - Ertuğrul Tozan

18: 00 - Erhan Eren

19: 00 - Hasan Balan

12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ

Zafer Park

15: 00 - Hasan Karakelle

17: 00 - Grup Liva

Uğur Mumcu Parkı

15: 00 - Ceyhun Güneş

16: 00 - Burak Kartal

18: 00 - The Five Horsemen

Muharrem Dalkılıç Parkı

15: 00 - Vedat Maktay

16: 00 - Öm&Er Duo

17: 30 - Grup Seyir

14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ

Kuğulu Park

15: 00 - Fasıl Ankara

16: 30 - Ulaş Akyol

17: 30 - Boyalı Kuş

15 HAZİRAN 2021 SALI

Bahçelievler Eser Park

15: 00 - Sidar Taş

16: 00 - Deniz Ataş

18: 00 - Naciye Temur

16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA

Ahlatlıbel Atatürk Parkı

15: 00 - Grup Sade

16: 00 - Ali Cem Yeşilyurt

17: 00 - Kubilay Metin

18: 00 - Halil Yalçıner

17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE

Can Yücel Parkı

16: 00 - İsmail İçen

18: 00 - Murat Tunca Bayoğlu

19: 00 - İhsan Bekir Matur

18 HAZİRAN 2021 CUMA

Uğur Mumcu Parkı

15: 00 - Mustafa Levent Özağca

16: 30 - Nonetet

18: 00 - Mojo Town

Çankaya Bir Sahne Başlıyor

Bahçelievler, Haziran, Çankaya, Müzik, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Çankaya Bir Sahne' Başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı 19:21 Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı 19:12 "İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç 18:14 Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç
Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı 18:02 Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar 17:44 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı 17:18 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti 16:23 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor 15:28 Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı         
19:14
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor         
18:40
Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı         
18:13
Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu         
17:51
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı         
17:39
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı         
15:55
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı         
13:58
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı         
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 19:57:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Çankaya Bir Sahne" Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement