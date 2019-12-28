Çankaya'da 100. yıl coşkusu - Son Dakika
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Çankaya'da 100. yıl coşkusu

6 saat önce

Çankaya Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılında çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Çankaya'da 100. yıl coşkusu, System.String[]

Çankaya Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılında çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.


Tarih Anlatıcısı Pınar Ayhan'ın sesi ve sunumuyla "Kemal" müzikal belgeseli MEB Şura Salonunda Ankaralılarla buluştu. Çankaya Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılında çok özel bir etkinliğe imza attı. Tarih Anlatıcısı Pınar Ayhan'ın sesi ve sunumuyla "Kemal" müzikal belgeseli 27 Aralık'ta Mill Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonunda Ankaralılarla buluştu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen geceye Başkentliler büyük ilgi gösterdi. MEB Şura Salonunu tamamen dolduran sanatseverler Pınar Ayhan'ın anlatımıyla Atatürk'ün hayatını unutulmaz müzikler eşliğinde izledi. Pınar Ayhan'ın güçlü sesi ve oyunculuğuyla 1881'den 1938'e geçmiş bir zaman içinde yolculuk geçiren seyirciler Pınar Ayhan ve ekibini dakikalarca ayakta alkışladılar.


Müzikal belgesel


2016 yılında yakın tarihimizden öykülerin yer aldığı Orada Duruverseydi Zaman isimli müzikal belgesel ile sahne alan, ardından da Atatürk'ün yaşam öyküsünün anlatıldığı Kemal ile izleyicisiyle buluşan Ayhan, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılında Başkentliler için özel bir gösteriye daha Çankaya Belediyenin ev sahipliğinde imza attı. Başkentlileri müzikal belgesel tadında bir tarih yolculuğuna çıkartan Ayhan ve ekibi, Mustafa Kemal'i odağa alarak, O'nun yaşam öyküsünü az bilinen ayrıntılarıyla geceye katılan 2 binden fazla Başkentliye aktardı. "Tarih çok şey anlatır ama saklar da!..." diyerek yola çıkan gösteride Pınar Ayhan, güçlü sesi ve anlatıcılığı ile Mustafa Kemal'in yaşam öyküsünden az bilinen kesitleri, doğru bilinen yanlışları, çok iyi bilinen ama üzerine çok fazla düşünülmeyenleri sahneye taşıdı.


Çankaya'da 100. yıl hatıraları


Çankaya Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılına özel "Atatürk ve Ankara" temalı portföy çalışması yaptı. "Ankara ve Posta Tarihi" alanındaki çalışmalarıyla bilinen, koleksiyoncu ve araştırmacı Dr. Koray Özalp danışmanlığında, yine kendisinin arşivinden temin edilen fotoğraf ve belgeler ilk kez, Çankaya Belediyesi'nin 27 Aralık 2019, Yüzüncü Yıl Portföyünde kullanıldı. Araştırmacı ve koleksiyoner Dr. Koray Özalp'in arşivinden yararlanılarak hazırlanan anı ve koleksiyon değeri taşıyan portföyde, PTT pul ölçüsü standartlarında tasarlanan iki adet posta pulu, ilk gün zarfı, posta kartı ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in, "100. Yılda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Cumhuriyetin ve Devrimlerinin yılmaz savunucuları olmaya devam edeceğiz" mesajı yer alıyor.


Bir diğer 100'üncü Yıl hatırası ise Ankara taşı olarak andezit taşı üzerine işlenmiş Atatürk portresi. İki boy hazırlanan andezit taşının arakasında da yüzüncü yıla özel mesaj taşıyan bir levha bulunuyor. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
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