Çankaya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu - Son Dakika

Çankaya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalan vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı otobüsle ilçeyi dolaşarak kutladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalan vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı otobüsle ilçeyi dolaşarak kutladı. Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Taşdelen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Bağımsızlığımızın ilk ateşi 19 Mayıs" otobüsüyle marşlar eşliğinde ilçeyi dolaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Taşdelen'e, Çankayalılar da balkon ve pencelerden bayraklarıyla eşlik etti. Taşdelen daha sonra belediye başkan yardımcılarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Öte yandan, Çankaya Belediyesince alışverişe çıkan vatandaşlara Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eseri armağan edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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