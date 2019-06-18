Son Dakika Haberleri: Çankaya'da 32 mahallede asfalt çalışması yapılacak
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Çankaya'da 32 mahallede asfalt çalışması yapılacak

1 saat önce

Çankaya Belediyesince 32 mahallenin 59 cadde ve 86 sokağında asfalt çalışması yapılacak.

Çankaya'da 32 mahallede asfalt çalışması yapılacak, System.String[]
Çankaya Belediyesince 32 mahallenin 59 cadde ve 86 sokağında asfalt çalışması yapılacak.
Belediyeden yapılan açıklamada, planlanan asfalt çalışmalarının 15 mahallenin 24 cadde ve 15 sokağında tamamlandığı, bu sezon da 32 mahallede asfalt çalışmasının yapılacağı bildirildi.
Çalışma yapılacak bölgelerin fiziki yapısına göre program hazırlandığı ifade edilen açıklamada, çalışmaların 59 cadde ve 86 sokakta programa göre sürdüreceği ve sezon sonuna kadar 83 cadde ve 101 sokakta daha tam kaplama asfalt yapmış olacağı belirtildi. Aşıkpaşa, Ata, Aydınlar, Bademlidere, Birlik, Çiğdem, Emek, Göktürk, Harbiye, İlkbahar, İşçi Blokları, Karapınar, Kırkkonaklar, Kızılay ve Umut Mahallelerindeki cadde ve sokaklarda asfalt seriminin tamamlandığının belirtildiği açıklamada asfalt çalışmalarının yapılacağı bölgeler şöyle sıralandı:
"Ahlatlıbel, Ata, Ahmet Taner Kışlalı, Aydınlar, Aşağı Öveçler, Alacaatlı, Beytepe, Birlik, Çiğdem, Eti, Emek, 50. Yıl, Güzeltepe, Harbiye, İlkadım, İşçi Blokları, Kızılay, Korkut Reis, Karapınar, Konutkent, Koru, Mutlukent, Mimar Sinan, Metin Oktay, Oğuzlar, Osman Temiz, Sancak, Seyranbağları, Umut, Ümit, Yıldızevler, Zafertepe Mahalleleri."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:36 Kaynak: AA
İşçi, Harbiye, Aydınlar, Çankaya, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yumurtanın kolisi 4,5 liraya kadar düştü AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 16:14:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankaya'da 32 mahallede asfalt çalışması yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]