Son Dakika Haberleri: Çankaya'da 4 Bin 731 Kişiye Evde Bakım Hizmeti Verildi

Çankaya'da 4 Bin 731 Kişiye Evde Bakım Hizmeti Verildi

1 saat önce

Çankaya Belediyesinin Evde Sağlık Birimi, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetlerinde 2018 yılında 4 bin 731 kişiye hizmet verdi.

Çankaya'da 4 Bin 731 Kişiye Evde Bakım Hizmeti Verildi, System.String[]
Çankaya Belediyesinin Evde Sağlık Birimi, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetlerinde 2018 yılında 4 bin 731 kişiye hizmet verdi.

Çankaya Belediyesi, 2018 yılında 4 bin 731 vatandaşın evine sağlık hizmeti götürdü. Pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetleri sağlayan Belediye, ambulansla nakil hizmeti de verdi. Sağlık ekiplerinin ziyaretinde fiziksel farklı şikayetleri konusunda da destek alan vatandaşlar, ilgili duruma göre tam teşekküllü hastanelere yönlendirildi. Yaz-kış hafta içi mesai saatleri içerinde hizmet veren Belediye sağlık ekipleri, bin 33 hastaya nakil hizmeti, 70 hastaya da şikayetleri konusunda sağlık kuruluşlarına yönlendirme amacıyla değerlendirmede bulundu.

Çankaya Belediyesinin evde sağlık ve evde temizlik hizmetlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar, Çankaya Halk Sağlığı Merkezine talepte bulunarak bu hizmetleri alabiliyor. Vatandaşlar, 0850 455 02 65 iletişim numarasını arayarak randevu alıp hizmetten faydalanabiliyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:50 Kaynak: İHA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Hamile Yankesici Kardeş Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi Yunus Emre Termik Santrali 1,4 Milyar Liraya Satışa Çıkıyor

Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi İkinci El Araç Alımında Ekspertiz Raporu 1 Nisan'dan İtibaren Zorunlu Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 13:22:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankaya'da 4 Bin 731 Kişiye Evde Bakım Hizmeti Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]