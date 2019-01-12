Son Dakika Haberleri: Çankaya'da 518 Bin Ton Çöp Toplandı

Çankaya'da 518 Bin Ton Çöp Toplandı

24 dakika önce

ANKARA(AA) - Çankaya Belediyesi ekiplerince 2018 yılında 518 bin 300 ton çöp toplandı.

Çankaya'da 518 Bin Ton Çöp Toplandı, System.String[]
ANKARA(AA) - Çankaya Belediyesi ekiplerince 2018 yılında 518 bin 300 ton çöp toplandı.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 yılı boyunca ilçe genelinde çöplerin sistemli bir şekilde toplamasının yanı sıra sokakları, okulları, ibadethaneleri, pazar yerlerini temizleyen belediye ekipleri, yeni çöp konteynerleri de dağıttı.

Yapılan temizlik çalışmaları kapsamında, günde bin 420 ton çöp toplandı. Yıl boyunca toplanan çöp miktarı 518 bin 300 tonu buldu.

Gündüz nüfusu 2,5 milyonu bulan ilçede, sokaktaki çöplerin toplanmasının yanı sıra pazar yerleri, üniversite ve hastahanelere de hizmet veriliyor.

Öğrencilerin sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için 140 ilkokul, 370 ibadethane ve 22 pazar yerine gün aşırı hizmet veriliyor.

Evsel atıklar için konteyner dağıtıldı

Çankaya genelinde zamansız çıkarılan evsel atıklar için çeşitli bölgelerde, bin adet kompozit kapaklı çöp sistemi ve 500 adet yeni sistem 3 metreküplük yer üstü konteyneri hizmete sunan belediye, 300 plastik, 100 galvanizli ve 200 giydirmeli çöp konteynerini de çeşitli noktalara yerleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:17 Kaynak: AA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel
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