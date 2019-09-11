Son Dakika Haberleri: Çankaya'da 686 bin metrekarelik boş alan temizlendi
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Çankaya'da 686 bin metrekarelik boş alan temizlendi

21 dakika önce

Çankaya Belediyesi ilçede yer alan atıl durumdaki boş alanların temizliğini koordineli bir biçimde sürdürüyor.

Çankaya'da 686 bin metrekarelik boş alan temizlendi, System.String[]

Çankaya Belediyesi ilçede yer alan atıl durumdaki boş alanların temizliğini koordineli bir biçimde sürdürüyor. Yaklaşık 686 bin metrekarelik alanda temizlik yapan belediye, 35 mahallenin çehresini değiştirdi.


Çankaya Belediyesi bir yandan yeni imara açılan alanların, bir yandan da atıl durumdaki boş alanların temizliğini koordineli bir biçimde sürdürüyor. İmar planı dahilinde açılan yeni yollarda boş alan temizliği gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte bugüne kadar 35 mahallede boş alan temizliğini tamamladı. Çankaya Belediyesi, 106 sokak, cadde ve bulvarda eş zamanlı sürdürdüğü çalışmalar sonucunda toplamda 685 bin 605 metrekarelik alanı temizledi. Yeni yolların açılmasıyla birlikte vatandaşlara kolaylık sağlayan Çankaya Belediyesi, ihtiyaç dahilinde kış ayına dek sürecek çalışmalarda boş alan temizliğine devam edecek. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:09 Kaynak: İHA
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