22 Temmuz'dan 18 Eylül 'e kadar her cuma, cumartesi ve pazar günleri farklı noktalarda düzenlenecek "Açık Hava Sinema Günleri"nde patlamış mısır ile gazoz ikramı da yapılacak.

Kaynak: AA

Çankaya, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çankaya'da 'Açık Hava Sinema Günleri' 22 Temmuz'da başlıyor - Son Dakika

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