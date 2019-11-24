Son Dakika Haberleri: Çankaya'da ambalaj atıkları ekonomiye kazandırılıyor
Son Dakika Güncel Çankaya'da ambalaj atıkları ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika

Çankaya'da ambalaj atıkları ekonomiye kazandırılıyor

6 saat önce

Her gün düzenli olarak ambalaj atıklarını toplayan Çankaya Belediyesi, son bir ayda 6 bin 292 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırarak ekonomiye katkı sağladı.

Çankaya'da ambalaj atıkları ekonomiye kazandırılıyor, System.String[]

Her gün düzenli olarak ambalaj atıklarını toplayan Çankaya Belediyesi, son bir ayda 6 bin 292 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırarak ekonomiye katkı sağladı.


Çankaya Belediyesinin çevreye duyarlı çalışmaları aralıksız sürüyor. Atıkları kaynağında ayrıştırma projesini pilot bölge olarak belirlenen Yaşamkent, Alacaatlı ve Dodurga mahallelerinde başlatarak evsel atıkların evlerde ayrıştırılmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, ambalaj atıklarının tüm ilçede toplanması çalışmalarına da devam ediyor. Her gün düzenli toplanarak geri dönüşüme kazandırılan ambalaj atıklarının çevreye zarar vermelerinin önüne geçilirken, aynı zamanda milli ekonomiye de katkı sağlanıyor. Sadece Ekim ayında 6 bin 292 ton ambalaj atığının geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, çevre bilincinin gelişmesi için çalışmalarını afiş ve broşürlerle de destekliyor. Belediye ekipleri, ambalaj atıklarının yanı sıra atık pil, bitkisel atık yağ ve atık elektrikli ve elektronik eşyaları da topluyor. Çankaya Belediyesi vatandaşlardan konuyla ilgili gelen talepler doğrultusunda geri dönüşüm kutusu ve kumbara dağıtımını da gerçekleştiriyor. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Dodurga, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır
AK Parti'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek: Kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 18:17:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankaya'da ambalaj atıkları ekonomiye kazandırılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]