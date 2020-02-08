Çankaya'da "Aramızda kalmasın; sağlıklı yaş alma sohbetleri" - Son Dakika
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Çankaya'da "Aramızda kalmasın; sağlıklı yaş alma sohbetleri"

6 saat önce

Çankaya Belediyesi, Baharevlerinde ağırladığı ileri yaş misafirlerinin sağlıklı yaşlanmalarına destek olan "Aramızda Kalmasın; Sağlıklı Yaş Alma Sohbetleri" adlı seminer dizisini sürdürüyor.

Çankaya'da

Çankaya Belediyesi, Baharevlerinde ağırladığı ileri yaş misafirlerinin sağlıklı yaşlanmalarına destek olan "Aramızda Kalmasın; Sağlıklı Yaş Alma Sohbetleri" adlı seminer dizisini sürdürüyor.


Sağlık Kart protokolü imzaladığı sağlık kuruluşları işbirliğinde uzmanlar tarafından verilen seminerlerin "Başarılı ve Üretken Yaşlanma" konulu seminer 100. Yıl Baharevi'nde gerçekleşti.


Çankaya Belediyesi, yüzde 50'ye varan indirim sağlayan Sağlık Kart protokolü yaptığı özel sağlık kuruluşları ile işbirliğini Baharevlerinde de sürdürüyor. Baharevleri sakinlerine sağlıklı yaşlanma konusunda çeşitli zamanlarda seminer düzenleyen Çankaya Belediyesi, Aramızda Kalmasın; Sağlıklı Yaş Alma Sohbetleri kapsamında 'Başarılı ve Üretken Yaşlanma'yı ele aldı. Ortadoğu Damla Tıp Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirdiği seminer, 100. Yıl Baharevi'nde yapıldı.


Yüzüncü Yıl Mahallesi ve civar bölgelerden gelen birçok Baharevi sakininin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe nöroloji uzmanı doktor Jale Akpınar konuşmacı olarak katıldı. Dahiliye uzmanı doktor Hande Kaptan moderatörlüğünde başarılı ve üretken bir yaşlılığın nasıl olabileceğini anlatan Akpınar, iyi bir yaşlılık için alınması gereken tedbirlerden de söz etti. Yaşlanmanın bir hastalık olmadığını, sağlık adına genç yaşlarda atılan doğru adımların kaliteli bir yaşlılık dönemi sağlayacağını vurgulayan, Jale Akpınar, söyleşiye katılan Baharevi sakinlerinin sorularını da yanıtladı.


Sağlıklı yaşam için Sağlık Bakanlığı'na bağlı il ve ilçe müdürlükleri, üniversiteler ve derneklerle de işbirliği yapan Çankaya Belediyesi, vatandaşları kanser, toplumsal travmatik olaylar, Alzheimer, demans, obezite gibi birçok konuda bilgilendirici seminer düzenliyor. Sokullu, Mutlukent, Ayrancı, Esat, 100. Yıl, Oran ve Cebeci Baharevlerinde düzenlenen seminerlere dileyen her vatandaş katılabiliyor. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Akpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:46 Kaynak: İHA
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