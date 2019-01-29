Çankaya'da Asfalt Çalışması
1 saat önce
Çankaya Belediyesince, ilçede yoğun kar yağışının ardından bozulan ve tahrip olan yollarda asfaltlama çalışması yapıldığı bildirildi.
Çankaya
Belediyesince, ilçede yoğun kar yağışının ardından bozulan ve tahrip olan yollarda asfaltlama çalışması yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin acil asfalt ekiplerince ilçede yoğun kar yağışının ardından bozulan yollar onarılıyor.
İlçenin yüksek ve eğimli bölgelerinde, tuzlama ve solüsyonla temizleme çalışmaları sonucu bozulan sokaklarda da tamirat çalışmaları devam ediyor. Belediye tam kaplama asfalt serimini ilçenin birçok yerinde uyguluyor.
Çankaya Belediyesince ilçede son 5 yılda bir milyon ton asfalt döküldü.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:44 Kaynak: AA
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