Son Dakika Haberleri: Çankaya'da Asfalt Çalışması

Çankaya'da Asfalt Çalışması

1 saat önce

Çankaya Belediyesince, ilçede yoğun kar yağışının ardından bozulan ve tahrip olan yollarda asfaltlama çalışması yapıldığı bildirildi.

Çankaya'da Asfalt Çalışması, System.String[]
Çankaya Belediyesince, ilçede yoğun kar yağışının ardından bozulan ve tahrip olan yollarda asfaltlama çalışması yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin acil asfalt ekiplerince ilçede yoğun kar yağışının ardından bozulan yollar onarılıyor.

İlçenin yüksek ve eğimli bölgelerinde, tuzlama ve solüsyonla temizleme çalışmaları sonucu bozulan sokaklarda da tamirat çalışmaları devam ediyor. Belediye tam kaplama asfalt serimini ilçenin birçok yerinde uyguluyor.

Çankaya Belediyesince ilçede son 5 yılda bir milyon ton asfalt döküldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:44 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mustafa Sarıgül, Yarın DSP'den Adaylığını Açıklayacak Patronlar "Taş da Yağsa Çalışacaksınız" Dedi, 13 Yaşındaki Çocuk İşçi Berivan Öldü

CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Türkeş'in İdamını İsteyen Babası Hakkında İlk Kez Konuştu Kızına Yaptığı İşkenceyi "Bu Daha Fragman" Notuyla Paylaşan Anneye 10 Yıl Hapis İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 13:44:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankaya'da Asfalt Çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]