Çankaya'da bahar ilaçlaması - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi. İlaçlama ile larva ve yumurtalar ergin olmadan yok ediliyor.

Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri, baharın gelmesi ile birlikte çoğalan sivrisinek ve karasineklere karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bahar yağmurlarıyla artan ve "jit" adı verilen sulak ve bataklık alanlarda üreyen sivrisineklerin larvalarını henüz gelişmeden ortadan kaldırmak için özel larvasit ilaç (larva öldürücü) kullanan Çankaya Belediyesi ekipleri, larva ve yumurtalar ergin olmadan kontrol altına alıyor. Ayrıca karasineklere karşı da ilaçlamalar ilçe genelinde başta çöp alanları olmak üzere birçok noktada kapsamlı olarak gerçekleştiriliyor. Sivrisinek ve karasinek dışında hiçbir canlıya zarar vermeyen ilaçlarla yürütülen çalışmalar ile Çankayalı vatandaşların bahar ve yaz aylarını en rahat şekilde geçirmeleri amaçlanıyor. - ANKARA