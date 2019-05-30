Son Dakika Haberleri: Çankaya'da camiler bayrama hazırlanıyor
Son Dakika Güncel Haber

Çankaya'da camiler bayrama hazırlanıyor

1 saat önce

Çankaya Belediyesi İbadethane Temizlik Ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde camileri temizliyor.

Çankaya'da camiler bayrama hazırlanıyor, System.String[]
Çankaya Belediyesi İbadethane Temizlik Ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde camileri temizliyor.

İlçedeki ibadethanelerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmaları yürüten Çankaya Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle hız verdiği çalışmalarına bayram temizliğini de ekledi. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında, her gün farklı ibadethaneler baştan aşağı temizleniyor.

Belediye ekiplerinin sabah erken saatlerde başladığı ve akşam saatlerine kadar süren temizlik çalışmalarıyla günde 3-4 ibadethane temizleniyor ve daha sağlıklı koşullara kavuşturuluyor.

Ramazan ayı boyunca günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Çankaya Belediyesi, ilçedeki camileri de bayrama hazırlıyor. Vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri tüm merkezleri temizleyen ekipler, dezenfekte çalışmalarıyla da bayramda yoğun olarak kullanılacak camilerde halk sağlığı için gerekli özeni sağlıyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:35 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Çankaya Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi Son dakika! Beşiktaş'ta, çalışanlarını darp eden eğlence mekanı sahibi gözaltına alındı Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum 3 yaşındaki kız çocuğuna ilaç dayağı kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 12:49:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankaya'da camiler bayrama hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]