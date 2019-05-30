Çankaya'da camiler bayrama hazırlanıyor

Çankaya Belediyesi İbadethane Temizlik Ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde camileri temizliyor.

Çankaya Belediyesi İbadethane Temizlik Ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde camileri temizliyor.



İlçedeki ibadethanelerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmaları yürüten Çankaya Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle hız verdiği çalışmalarına bayram temizliğini de ekledi. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında, her gün farklı ibadethaneler baştan aşağı temizleniyor.



Belediye ekiplerinin sabah erken saatlerde başladığı ve akşam saatlerine kadar süren temizlik çalışmalarıyla günde 3-4 ibadethane temizleniyor ve daha sağlıklı koşullara kavuşturuluyor.



Ramazan ayı boyunca günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Çankaya Belediyesi, ilçedeki camileri de bayrama hazırlıyor. Vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri tüm merkezleri temizleyen ekipler, dezenfekte çalışmalarıyla da bayramda yoğun olarak kullanılacak camilerde halk sağlığı için gerekli özeni sağlıyor. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

(Özel) Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi

Son dakika! Beşiktaş'ta, çalışanlarını darp eden eğlence mekanı sahibi gözaltına alındı

Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum

3 yaşındaki kız çocuğuna ilaç dayağı kamerada