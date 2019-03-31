Son Dakika Haberleri: Çankaya'da, CHP'li Alper Taşdelen Yeniden Seçildi

Çankaya'da, CHP'li Alper Taşdelen Yeniden Seçildi

2 saat önce

ANKARA'nın Çankaya İlçesi'nde, resmi olmayan sonuçlarına göre mevcut belediye başkanı CHP'li Alper Taşdelen, ikinci kez seçildi.

Çankaya'da, CHP'li Alper Taşdelen Yeniden Seçildi, System.String[]
ANKARA'nın Çankaya İlçesi'nde, resmi olmayan sonuçlarına göre mevcut belediye başkanı CHP'li Alper Taşdelen, ikinci kez seçildi.

Çankaya'da ikinci kez seçimi kazanan Taşdelen,  kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi.

ALPER TAŞDELEN KİMDİR?

1974 yılında Ankara'da dünyaya gelen Alper Taşdelen, CHP'de çeşitli birimlerde görev yaptı. Bir süre gazetecilik yapan Alper Taşdelen, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak yüzde 65 oyla Çankaya Belediye Başkanı seçildi. Dış politika, siyaset ve yerel yönetimler alanlarında gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunan Alper Taşdelen, evli ve 2 çocuk babası.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:11 Kaynak: DHA

Çankaya, Cumhuriyet Halk Partisi, Taşdelen, Alper Taşdelen, Politika
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