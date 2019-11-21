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Çankaya'da Çocuk Hakları Günü etkinlikleri

6 saat önce

Çankaya Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabulünün 30. yılını "Çankaya'da Çocuklar Çok Haklı" adı altında çeşitli etkinliklerle kutladı.

Çankaya'da Çocuk Hakları Günü etkinlikleri, System.String[]

Çankaya Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabulünün 30. yılını "Çankaya'da Çocuklar Çok Haklı" adı altında çeşitli etkinliklerle kutladı.


Çankaya Belediyesi, 20 Kasım 1989 yılında imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabulünü çeşitli etkinliklerle kutladı. 'Çankaya'da Çocuklar Çok Haklı' sloganıyla panel, oyun yoluyla eğitim ve çeşitli gösterilerin yer aldığı etkinliklerde çocukların yanı sıra öğretmenler de etkinliklere eşlik etti. Çankaya Belediyesinin 'Biz En Çok Çocukların Belediyesiyiz' anlayışıyla çocuklara yönelik projeler üreten Çankaya Belediyesi ilk olarak belediyenin Mali Hizmetler Toplantı Salonunda Çocuk Hakları ve Çocuk İstismarı konusunda panel düzenledi. Bilgilendirme yapılan panelde Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyelerinden Avukatlar Aylin Aygün ve Işılsu Uğur, belediye personeline bilgilerini ve deneyimlerini aktardı. Bundan 30 yıl önce Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilerek yasalaşan ve çocukların haklarını simgeleştiren sözleşmenin kabulünü belediyenin Yılmaz Güney Sahnesinde kutlayan Çankayalı çocuklar keyifli anlar yaşadılar. Yılmaz Güney Sahnesini dolduran çocuklar animasyon, balon şov, sihirbazlık gösterisi ve Niloya Müzikali ile unutamayacakları bir gün geçirdi. - ANKARA

Birleşmiş Milletler, Çankaya Belediyesi, Çankaya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:37 Kaynak: İHA
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