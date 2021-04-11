Çankaya'da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına başlanan binada çalışmalara ara verildi - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi bulunan bina ile tedbir amaçlı bölgedeki 21 binada oturanları tahliye etmişti.

İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana gelmişti.

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