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Çankaya'da dayanışma sahnesi büyüyor

ANKARA - Çankaya Belediyesinde sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlenen konserler, geçtiğimiz hafta sonu Çayyolu'na taşındı. 3-4 Temmuz'da Muharrem Dalkılıç Parkı, 5 konsere ev sahipliği yaptı. Müzisyenlerle ekonomik dayanışma için yapılan park konserleri yaz boyunca devam edecek.

Çankaya Belediyesi, Çankaya'yı dev bir sahneye dönüştürerek ilk etapta 138 müzisyene destek verdi. Belediye, 7 Haziran'da Kuğulu Park ve Bahçelievler'deki Eser Park'ta başlayan konser dizisini, bu hafta sonu Çayyolu'na taşıdı. 3-4 Temmuz'da Muharrem Dalkılıç Parkı 5 konsere ev sahipliği yaptı. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikle, The Alice Project, Elif Yalçın Ülger, Midnight Studio, Ertuğrul Akın Derin ve Kibele gibi sanatçı ve gruplar sahne alırken, Çankayalılar açık havada müzik keyfi ile yeniden buluştu. Sanatçılara verdiği desteğinin yanı sıra kadınlara maddi destek amacıyla stantlar kurarak satış yapmalarını sağlayan Çankaya Belediyesi, 'Kadın El Emeği Şenliği'ni Ağustos ve Eylül aylarında Ahmed Arif ve Ahlatlıbel Atatürk parklarına taşıyacak. Şenlik ve konserlerle birlikte Çankaya Belediyesi toplamda 500 kadın ve 400 sanatçıya destek olacak.

"Dayanışma ile atlatacağız"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, pandemi koşullarında sanatçılara desteği aralıksız sürdüreceklerini belirterek, "Pandemi süreci yaşamsal, ekonomik ve sosyal yoksunluklara neden olduğu gibi insanlarımızı karamsarlığa da sürükleyebiliyor. Bu karamsarlığı aşabilmenin yolu dayanışmadan ve birlikte olmaktan geçer. Sanatın aydınlık yolu ile yeni bir dayanışma kültürü için adım attık. Şu an için 138 müzisyen Çankayamızın çeşitli parklarında ve açık hava mekanlarında halkımızı sanatla buluştu. Yaz boyu açık hava etkinliklerimizle Ankaralı 400 müzisyene destek olacağız. Bu zor günleri dayanışma içinde atlatacağız" diye konuştu.