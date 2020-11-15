Çankaya'da detaylı ilaçlama çalışması - Son Dakika

Çankaya Belediyesi halk sağlığını korumak için ilçedeki böcek ilaçlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İnsanların sıkılıkla uğradığı aile sağlık merkezleri ve eczaneler başta olmak üzere kuaför salonları, taksi ve durakları, okul, muhtarlık gibi mekanlarda ilaçlama ve dezenfekte işlemleri tüm hızıyla sürüyor.

İnsan sağlığına hiçbir zararı olmayan ilaçlarla temizlenen mekanlar hijyenik olması ile virüs ve olası sağlık tehditlerinden de arındırılmış oluyor.

Halk sağlığını tehdit edecek sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarının üremelerini ortadan kaldırmak için de çalışmalar yürüten belediye ekipleri, özellikle çöp alanlarında ve ilçe sınırlarında belirlenen 24 jit alanında (bataklık, su birikintisi) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı doğaya ve çevreye en az zararlı ilaçları kullanarak çalışmalarını sürdürüyor. - ANKARA