Çankaya'da dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

Çankaya Belediyesinin korona virüse karşı dezenfeksiyon ve rutin ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Yılın ilk 3 ayında 495 noktada dezenfeksiyon, 117 mahallenin cadde ve sokaklarında sisleme, 67 noktada ise kemirgen mücadelesi yapıldı.

Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi ekipleri, kamu kurumları, eczaneler, aile sağlığı merkezleri, vergi daireleri gibi temasın yoğun olduğu bölgelerde dezenfeksiyon çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ergin mücadelesine yönelik sisleme ve kemirgenle mücadele çalışmalarına devam eden ilaçlama ekipleri, pandeminin başından bu yana dezenfeksiyon çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Salgınla mücadele kapsamında yılın ilk 3 ayında 495 noktada çalışma yapılırken, korona virüs teşhisi konulan vatandaşların binalarında dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Böcek ilaçlama faaliyetlerinde ise 117 mahallenin kanalizasyonlarında sisleme, 67 farklı noktada da kemirgenle mücadele çalışması yapıldı. Belediye ilaçlama birimi ayrıca hava sıcaklıklarının belirli bir ısıya ulaşmasıyla birlikte larva ve uçkun çalışmalarına da başlayacak. Toplum sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek gibi haşerelerin üremelerini ortadan kaldırmak için ilçede bulunan 24 jit alanında özel çalışmalar gerçekleşecek. - ANKARA