Çankaya'da Dünya Çevre Günü'ne erken kutlama

Çankaya Belediyesi, Lozanpark'ta minik öğrencilerle gerçekleştirdiği şenlikle Dünya Çevre Günü'nü kutladı.

Çankaya Belediyesi, Lozanpark'ta minik öğrencilerle gerçekleştirdiği şenlikle Dünya Çevre Günü'nü kutladı.



Çevreye duyarlı bir kuşak yetiştirmek ve çevre bilincini artırmak için okullarda da çalışma yapan Çankaya Belediyesi, bayram tatiline rast geldiği için Dünya Çevre Günü'nü erken kutladı. "Çok Geç Olmadan Gelecek İçin Dönüştür" sloganıyla gerçekleştirilen şenliğe çok sayıda okul, dansları ve şarkılarıyla destek verdi. Şenlik, Çankaya İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin betonlaşmaya karşı doğanın korunmasını betimleyen dans gösterisi "Ormanın Nefesi" ile başladı. "Biz yeryüzü ve yeryüzüne ait her şeyi sevdik, sevdiğimiz yaşımızla birlikte büyüyecek" diyen çocukların gösterisi beğeniyle izlendi. Çankaya Belediyesi kreşlerinden minik öğrencilerin dans ve şarkılarla sahne aldığı şenlikte çevreci dernek, vakıf ve kuruluşlar da tanıtım stantları açarak bilgi verdi. Çankaya Belediyesi tarafından çocuklara çevre bilinci geliştirmek için hazırlanan Çanki Eğitim Seti, uçurtma, top, şapka, çam fidesi, boyama kitapları ve kalemleri verilen şenlik, Grup Teneke ve Taylan Cansızoğlu konseri ile sona erdi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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