Çankaya'da eğitime engel yok - Son Dakika
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Çankaya'da eğitime engel yok

6 saat önce

Çankaya Belediyesi ilçe genelinde yer alan okullarda engelli öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Çankaya Belediyesi ilçe genelinde yer alan okullarda engelli öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Çankaya Belediyesi engelli öğrencilerin tıpkı yaşıtları gibi eğitimlerini sorunsuz sürdürebilmeleri için var gücüyle çalışıyor. Eğitimden her öğrencinin yararlanabilmesi için ilçe genelinde yer alan okullarda engelli rampası ve giriş merdiveni yapımına devam ediyor.


İlçe genelindeki okullarda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarının yanı sıra engelli öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak adına da kolları sıvayan Belediye, Birlik Mahallesinde bulunan Birlik Milli Eğitim Vakfı İlkokulu'nda çalışma gerçekleştiriyor. Tekerlekli sandalye ile okula gelen Serebral palsi hastası bir öğrencinin yardımına koşan Çankaya Belediyesi okul girişine engelli rampası ile giriş merdiveni yapıyor.


Okul yönetiminin talebi üzerine hemen harekete geçen Çankaya Belediyesi engelli rampası ve giriş merdivenini okulların açılacağı güne kadar hazır hale getirmek için seferber oldu.


Başkanımıza çok teşekkür ederiz


Birlik Milli Eğitim Vakfı İlkokulunda 5 yıldır müdürlük yapan Ahmet Yıldırım, engelli rampası yapımı konusunda Çankaya Belediyesi çalışanlarının özverisine ve başından beri ilgisini esirgemeyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür etti. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
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