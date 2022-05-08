ÇANKAYA'DA EĞLENCE MEKANLARINA ASAYİŞ UYGULAMASI - Son Dakika
Üye Girişi

ÇANKAYA'DA EĞLENCE MEKANLARINA ASAYİŞ UYGULAMASI

08.05.2022 00:43

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Kaçakçılık ve Çocuk Şube Müdürlükleri'nce 52 ekip 300 personelle eğlence mekanlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Asayiş ve kaçak içki yönünden inceleme yapan ekipler, ayrıca 18 yaşından küçüklerin eğlence mekanlarına girişi ve küçük yaştakilere alkol satışının önlenmesine yönelik işletmelere uyarıda bulundu. Uygulamada, yasal düzenlemelere uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

ÇANKAYA'DA EĞLENCE MEKANLARINA ASAYİŞ UYGULAMASI
ÇANKAYA'DA EĞLENCE MEKANLARINA ASAYİŞ UYGULAMASI
ÇANKAYA'DA EĞLENCE MEKANLARINA ASAYİŞ UYGULAMASI
ÇANKAYA'DA EĞLENCE MEKANLARINA ASAYİŞ UYGULAMASI

YORUMLAR
500
Eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı Eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA POLİS DENETİMİ BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA POLİS DENETİMİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANKAYA'DA EĞLENCE MEKANLARINA ASAYİŞ UYGULAMASI - Son Dakika


Son Dakika
01:09 Taraftarın engellendiğini görünce çok sinirlendi! Ali Koç hışımla arabasından inerek olaya müdahale etti
00:54 CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na gelen tepkiler üzerine sessizliğini bozdu: Bırakın çeteler kaygılansınlar, uykuları kaçsın
00:07 Liverpool'a şampiyonluk yolunda ağır yara aldı! Kırmızılar, sahasında Tottenham'la berabere kaldı
23:49 23 gündür haber alınamıyordu! 71 yaşındaki vatandaş ölü bulundu
23:48 Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen turist gözaltına alındı
23:47 Siyaset gündeminin yoğunluğuna aldırmadı! Büyük Türkiye Partisi lideri ofisinde bilgisayar oyunu oynarken fotoğrafını paylaştı
23:44 Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto! 30. kez mutlu sona ulaştı
23:16 Manchester United rezil oldu! Ronaldo ve arkadaşları Şampiyonlar Lige gitme şanslarını yitirdi
22:57 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu'na destek verecek
22:45 Domenec Torrent'in basın toplantısında konuştu! İşte Galatasaray taraftarını şaşırtan açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 01:24:05. #1.13#
SON DAKİKA: ÇANKAYA'DA EĞLENCE MEKANLARINA ASAYİŞ UYGULAMASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement